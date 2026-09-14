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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Габриэл Бортолето о Гран-при Испании: «Я чуть не заснул»

Пилот « Ауди » Габриэл Бортолето отреагировал на реплику журналиста, который сообщил, что в медиацентре люди практически засыпали во время Гран-при Испании .

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