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Россиянам дали совет по выбору безопасных новогодних гирлянд

Россиянам дали совет по выбору безопасных новогодних гирлянд

Профессор Юрасов назвал светодиодные новогодние гирлянды более безопасными При выборе новогодней гирлянды стоит обращать внимание на тип лампочек, чтобы выбрать менее пожароопасное украшение для елки, считает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

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