Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

Один из них увидел рекламу по телевизору Московским журналистам о причинах своего решения пойти служить в действующие войска рассказали добровольцы, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту, который располагается по адресу: ул.
Один из них увидел рекламу по телевизору Московским журналистам о причинах своего решения пойти служить в действующие войска рассказали добровольцы, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту, который располагается по адресу: ул.
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