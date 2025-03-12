Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 884 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Благодарю за ссылку. У меня эта лекция за небольшими изменениями была (отдал попользоваться, запользовали). Лекцию ка...Влияние сознания ...
  • Алексей
    Главный закон Вселенной - закон Любви; второй не менее значимый - закон Меры, третий - закон Действия (или в просторе...Три главных Закон...
  • Валерий Холодок
    Да, наиболее полное НАУЧНОЕ объяснение данного феномена Нинель вот здесь: https://biosens.ru/courses/telekinesis/tpos...Влияние сознания ...

Веда Словена. День Бога Ярилы.

Веда Словена. День Бога Ярилы.

В архаичных песнях болгар- помаков изданных С. Верковичем в 1874 году под названием «Веда Славена» рассказывается о праздновании нашими предками дня Бога Ярилы, покровителя весеннего Сурьи-Солнца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Ярило (или Ярила) — светлый солнечный бог русского ведического пантеона, ответствующий за весеннее цветение и возрождение живительных сил, землю нашу весной наполняющих. Ярило — бог курирующий в весенний период Сурью- Солнце (летом солнце курирует Бог Хорс, осенью Овсень, зимой бог Коляда).
Ответить
22 час.
наверх