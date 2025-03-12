В архаичных песнях болгар- помаков изданных С. Верковичем в 1874 году под названием «Веда Славена» рассказывается о праздновании нашими предками дня Бога Ярилы, покровителя весеннего Сурьи-Солнца.
Веда Словена. День Бога Ярилы.
Комментарии
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Александр Николаевич
Ярило (или Ярила) — светлый солнечный бог русского ведического пантеона, ответствующий за весеннее цветение и возрождение живительных сил, землю нашу весной наполняющих. Ярило — бог курирующий в весенний период Сурью- Солнце (летом солнце курирует Бог Хорс, осенью Овсень, зимой бог Коляда).
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