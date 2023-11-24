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Глава МИД Финляндии: В Хельсинки захотели огранить подачу заявок об убежище

Глава МИД Финляндии: В Хельсинки захотели огранить подачу заявок об убежище

Финляндия заявила о намерении огранить подачу заявок о получении убежища в аэропорту Хельсинки в том случае, если Россия будет и дальше пропускать через границу мигрантов, у которых отсутствуют документы.

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