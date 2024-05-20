Тела погибших при крушении вертолета с Раиси направили в иранский Тебриз

Спасатели завершили поисковую операцию после крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом, как сообщает телестанция Al Jazeera, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
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