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Полина Реутова: Я долго не могла понять, почему санкции именно «адские»

Полина Реутова: Я долго не могла понять, почему санкции именно «адские»

Трамп подписал разработанный уже отъехавшим к чертям (в прямом смысле) террористам и экстремистом Линдси Грэмом закон об «адских санкциях» против России.

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Валерий Лазукин

Принятие конгрессом и сенатом США «санкций из ада», спустя 40 дней после ухода в мир иной их автора, является ярким знаковым свидетельством того, что душа этой божьей твари обрела своё кармически обусловленное посмертное пристанище, где ей уготовлена раскалённая до красна "пятизвёздочная" сковорода.