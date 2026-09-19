Трамп подписал разработанный уже отъехавшим к чертям (в прямом смысле) террористам и экстремистом Линдси Грэмом закон об «адских санкциях» против России.
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- Ингвар Коротков: ...
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Принятие конгрессом и сенатом США «санкций из ада», спустя 40 дней после ухода в мир иной их автора, является ярким знаковым свидетельством того, что душа этой божьей твари обрела своё кармически обусловленное посмертное пристанище, где ей уготовлена раскалённая до красна "пятизвёздочная" сковорода.
Рыжий пахан съехал с катушек окончательно!😱
То, что вы не можете понять всего вреда санкций, это от глупости, так бывает.
Ну всем подставляемся,а потом клянем всех и вся!Ну где наши продвинутые аналитики?Совсем мозгами не шевелят???