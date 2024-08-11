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Тимур Сыртланов: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск

Тимур Сыртланов: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск

 3 дня назад 3,3K прочитали Полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском, рассказал в интервью Украина.

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