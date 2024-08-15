МО Швеции: Украина имеет право на оборону за пределами территории страны

Украина имеет право на оборону как внутри собственной территории, так и за ее пределами. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Швеции Пол Йонссон, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, передает Reuters.
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