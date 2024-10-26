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Закон, порядок, государство

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Полицейские Хакасии задержали афериста, тайно оформившего 8 микрозаймов на жительницу Абакана

В дежурную часть УМВД России по г. Абакану обратилась 28-летняя местная жительница с заявлением о том, что некто оформил на неё ряд микрозаймов в различных кредитных организациях.

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