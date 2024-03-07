В Смоленске опровергли сообщения о закрытии завода «Сафоновохлеб»

Местные жители были обеспокоены сложившейся ситуацией В социальных сетях вновь начала распространяться информация о закрытии предприятия «Сафоновохлеб» - когда-то крупнейшего в Смоленской области производителя хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.
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