В Смоленске опровергли сообщения о закрытии завода «Сафоновохлеб»

Местные жители были обеспокоены сложившейся ситуацией В социальных сетях вновь начала распространяться информация о закрытии предприятия «Сафоновохлеб» - когда-то крупнейшего в Смоленской области производителя хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.