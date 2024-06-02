"ЖЕШУВ, ШТУТГАРТ И…": ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ, ЧТОБЫ ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ

Дочь Сталина, Светлана Аллилуева жила и умерла в Америке. У Хрущёва все дети тоже живут в Америке. Причём, сын Сергей, ядерщик, т.е. все секреты туда увёз. Оттуда часто давал интервью, недавно умер. Недавно дочь Хрущёва давала интервью из США, где она живёт вместе с детьми. Не смотрели по ТВ? Показывали не один раз.

VG

Vasily Golov

Не надо мешать детей элиты с аэродромом в ЖЕШУВе.Туда привозят вооружение самолетами.Потом грузят на платформы с колеей "русской"-1520мм и везут к линии боев.СССР все делал для УССР.Лишь бы хорошо жили.Хрущев и Брежнев оттуда прибыли.Есть и из Словакии.Ширококолейная линия Ужгород — Кошице.В Польше до Катовице.Это 400км по Польше. Уничтожь аэродром найдут другой. Пассажирского сообщения на ней нет, дорога используется для грузового движения. В основном по ней перевозят железную руду на катовицкие металлургические заводы Huta Katowice, ранее руда была советская, а теперь ее везут из Украины. Обратно могут возить каменный уголь. Также дополнительно перевозятся кокс, стружка, древесина, химические жидкости или газ, изделия из металла, стекла, стройматериалы и даже текстильные изделия. Возможно перевозка крупногабаритных грузов и интермодальных контейнеров. Например, в 2011 году объем перевезенных грузов впервые превысил 10 млн. тонн, причем железная руда составляла лишь 53 % от грузооборота. Линия, как и подобная в Словакии, была построена в рамках социалистического разделения труда. Причем, ранее, помимо, железной руды, по железной дороге перевозилась сера, которая, напротив, шла из Польши в СССР.