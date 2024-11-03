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Жителей и гостей Нью-Йорка призывают не увлекаться частыми душами - засуха...

Жителей и гостей Нью-Йорка призывают не увлекаться частыми душами - засуха...

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о засухе после засушливого октября и рекомендовал жителям экономить воду.

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