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Царьград

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В России так громко смеялись над Урсулой фон дер Ляйен, что допустили ошибку

В России так громко смеялись над Урсулой фон дер Ляйен, что допустили ошибку

У нас давно стало привычкой говорить о противнике как о сборище бездарей и клоунов. Беда в том, что чем дальше, тем меньше эти ярлыки сходятся с тем, что происходит на фронте.

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