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Экс-премьер Степашин заявил о необходимости переговоров РФ и США по Украине

Экс-премьер Степашин заявил о необходимости переговоров РФ и США по Украине

Экс-премьер РФ Сергей Степашин допустил переговоры России и США по Украине. Об этом пишет ТАСС. В частности, переговорный процесс между странами Степашин спрогнозировал после выборов американского президента в ноябре.

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