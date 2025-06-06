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Царьград

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Зеленский нагло врёт. Потери Украины за время СВО составляют более миллиона человек

Зеленский нагло врёт. Потери Украины за время СВО составляют более миллиона человек

В число безвозвратных потерь ВСУ ещё не входят пропавшие без вести солдаты и те, что находятся в русском плену.

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