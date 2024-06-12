Уже летом F-16 будут бить по России – нидерландский министр обороны

Нидерланды поставят истребители F-16 на Украину уже этим летом. Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Европейская правда» заявила уходящая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».