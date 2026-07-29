«Представитель военного преступника» — глава МВД Эстонии навесил ярлык на канонических православных

Глава Министерства внутренних дел Эстонии Игорь Таро выступил с беспрецедентным требованием к городским властям Таллина — немедленно расторгнуть договор аренды Александро-Невского собора с Эстонской Православной Церковью Московского Патриархата (ЭПЦ МП).
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