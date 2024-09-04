РФПИ и «Газпром» проинвестируют строительство производственных мощностей СПГ

Российский фонд прямых инвестиций и «Газпром СПГ технологии» договорились о партнерстве для инвестиций в проекты по развитию мало- и среднетонажных мощностей сжиженного природного газа и комплексного развития инфраструктуры.
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