Чем закончилось единственное успешное восстание рабов

В 1789 году остров Гаити в Карибском море производил до 40% сахара в мире. Такую высокую производительность обеспечивали около 500 тысяч чернокожих рабов, которых контролировали 40 тысяч французских колонистов.
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