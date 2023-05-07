Ночью Севастополь отразил очередную атаку украинских беспилотников

Ночью силы ПВО и подразделения РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщил: 1 БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС.