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Ночью Севастополь отразил очередную атаку украинских беспилотников

Ночью Севастополь отразил очередную атаку украинских беспилотников

Ночью силы ПВО и подразделения РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщил: 1 БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС.

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