Рәфинә Ганиуллина һәм Рәзил Камалов: «Куйдык нокта!»

«Куйдык нокта», – дип хәбәр сала социаль челтәрләрдә җырчы Рәфинә һәм Рәзил Камаловлар гаиләсе. Өч бала тәрбияләүче Камаловларга ни булды, араларыннан «кара мәче» үттеме икән әллә, дип борчылып куйгандыр «подписчик»лары.
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