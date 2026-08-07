В посёлке Городищи (Владимирская область) местный таборяне нападают на людей и мешают всем жить. Пытались избить даже нашего дружинника — возбуждено уголовное дело, сейчас идут очные ставки.
Беспредел цыган во Владимирской области остановили силовики и Дружина Русской Общины
Комментарии
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СТ
Сергей Трошин
Алексей Тарасов
сложный народ и требует постоянного, жесткого контроля с действующими мерами исправлений при необходимости
Почему бы нам не перенять китайский опыт? Там цыгане или работают или отсутствуют!
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1 м.
Александр Леушин
У китайцев нужно многое перенять, польза будет огромная, переоценить не возможно.
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1 м.
Андрей М
Александр Леушин
У китайцев нужно многое перенять, польза будет огромная, переоценить не возможно.
А вы действительно думаете, что опыт китайцев имеет положительную суть? Да в Китае, для вашего сведения, гораздо большем проблем внутри Китая, чем у России... Причем намного больше проблем, чем внутри России, даже если сюда приплюсуем Украину!
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1 м.
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