Беспредел цыган во Владимирской области остановили силовики и Дружина Русской Общины

Почему бы нам не перенять китайский опыт? Там цыгане или работают или отсутствуют!

сложный народ и требует постоянного, жесткого контроля с действующими мерами исправлений при необходимости

У китайцев нужно многое перенять, польза будет огромная, переоценить не возможно.

Андрей М

Александр Леушин У китайцев нужно многое перенять, польза будет огромная, переоценить не возможно.

А вы действительно думаете, что опыт китайцев имеет положительную суть? Да в Китае, для вашего сведения, гораздо большем проблем внутри Китая, чем у России... Причем намного больше проблем, чем внутри России, даже если сюда приплюсуем Украину!