Такие большие сроки поставки новых контейнерных ЦОД связаны не только с высоким спросом, но и с дефицитом комплектующих В России резко вырос спрос на контейнерные центры обработки данных (ЦОД), из-за чего сроки поставки готовых решений увеличились с одного-двух месяцев до шести-восьми месяцев.