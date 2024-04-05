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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Суд в США приговорил владельца «Тоттенхэма» к штрафу в $5 млн за биржевые советы

Суд в США приговорил к трем годам условно и штрафу в $5 млн британского миллиардера Джо Льюиса, основного владельца инвесткомпании Tavistock Group и ФК АПЛ «Тоттенхэм Хотспур», за распространение инсайдерских биржевых советов.

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