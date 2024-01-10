Спасатели эвакуировали более 40 пассажиров из сломавшегося автобуса в Карагандинской области

9 января, более 40 человек оказались на автодороге Алматы – Екатеринбург в неисправном автобусе. Благодаря спасателям региона пассажиры были оперативно эвакуированы и доставлены в комфортабельный пункт обогрева, сообщает корреспондент ekaraganda.
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