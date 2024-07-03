Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган

АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут продолжительными, речь будет идти о двусторонних отношениях, а также о ситуации в Сирии и на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.