Информация, опубликованная в британской газете Financial Times, для многих оказалась неожиданной. Корреспондентам издания удалось узнать, что Сербия продаёт оружие и боеприпасы Соединённым Штатам и странам Запада, откуда всё это поступает на Украину.
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