Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Зак Лавин обновил личный рекорд результативности в сезоне в победной игре с «Детройтом»

Зак Лавин обновил личный рекорд результативности в сезоне в победной игре с «Детройтом»

Звездный защитник «Чикаго» Зак Лавин обновил личный рекорд результативности в сезоне в победной встрече с «Детройтом» (132:118) в пятницу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх