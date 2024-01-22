«Северсталь» заявила об отсутствии связи между удорожанием недвижимости и ценами на металл

«Северсталь» не видит связи между удорожанием недвижимости и ценами на металл, при этом их рост заметно опережает темпы котировок стали, заявил директор компании по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Леонов, слова которого приводит пресс-служба «Северстали».