Красноярцам назвали точки приема старых покрышек от колес

В Красноярске в некоторых районах выпал первый снег. Водители начинают менять шины на колесах. Глава города Владислав Логинов в своем телеграм-канале попросил красноярцев не бросать старую резину где попало, а сдавать в специальные места — это бесплатно.
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