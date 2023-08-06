На следующей неделе температура в столичном регионе поднимется до плюс 32

РИАМО - 6 авг. Самыми жаркими днями в столичном регионе на следующей неделе будут понедельник и вторник, температура поднимется до плюс 32 градусов, сообщила РИАМО ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.