РИАМО

54 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кучков
    Нужно проводить совместные учения с Китаем в Мексиканском заливе, расположить ракеты на Кубе,Венесуеле, снабжать воор...В США заявили о р...
  • Эдуард Щетинин
    Обратились официально? Смешно, я читал что уже контракт подписали. Но главное не в этом, есть стабильная версия, что ...URA.RU: в Нигере ...
  • Владимир
    Сколько людей отправил на тот свет.....ублюдок.NYT: Зеленский за...

На следующей неделе температура в столичном регионе поднимется до плюс 32

На следующей неделе температура в столичном регионе поднимется до плюс 32

РИАМО - 6 авг. Самыми жаркими днями в столичном регионе на следующей неделе будут понедельник и вторник, температура поднимется до плюс 32 градусов, сообщила РИАМО ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх