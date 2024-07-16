«Ее можно было спасти», — в сети заговорили об ошибке, которую допустила Заворотнюк

Настя Заворотнюк — это девушка, которая очень сильно полюбилась народу. Пользователи сети очень хотели, чтобы ее история болезни обернулась чудом и актриса смогла полностью исцелиться, однако, врачи разводили руками, зная статистику данных заболеваний и понимая, что даже чудеса имеют границы.