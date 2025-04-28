Принуждаемые ползать: почему вырос интерес к наземным боевым дронам и каковы их перспективы

Конструкторы-энтузиасты и «гаражно-блиндажный ВПК», очень много сделавшие для массового внедрения воздушных дронов, с наземной техникой откровенно не преуспели, да и большинство довоенных продуктов «настоящей» индустрии в реальных условиях оказались несостоятельными.