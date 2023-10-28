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Русская армия устроила танковое побоище боевикам ВСУ в Запорожском «треугольнике»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 28 октября 2023 года

Русская армия устроила танковое побоище боевикам ВСУ в Запорожском «треугольнике»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 28 октября 2023 года

Русская армия устроила танковое побоище боевикам ВСУ в Запорожском «треугольнике»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 28 октября 2023 года Юлия СоколоваВо времена столкновений, территория между Малой Токмачкой, Работино и Вербовое, стала настоящим местом страшной катастрофы для ВСУ.

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Комментарии
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С С
Вот так всегда и должно быть! Только Россия. И никто больше в этом мире не имеет права сомневаться в силе России, ее праве быть опорой человечества, ее праве уничтожать фашизм и прочую западлючую нечисть.
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