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Аргументы и Факты

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Задержанный экс-президент Армении Кочарян вновь попал в больницу

Задержанный экс-президент Армении Кочарян вновь попал в больницу

Бывший президент Армении Роберт Кочарян вновь оказался в больнице, это произошло через почти семь часов после того, как началось судебное заседание по его делу, сообщил журналистам младший сын экс-главы республики Левон, которого цитирует телеканал Yerevan today.

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