Задержанный экс-президент Армении Кочарян вновь попал в больницу

Бывший президент Армении Роберт Кочарян вновь оказался в больнице, это произошло через почти семь часов после того, как началось судебное заседание по его делу, сообщил журналистам младший сын экс-главы республики Левон, которого цитирует телеканал Yerevan today.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии