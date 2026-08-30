Самая знаменитая оптическая иллюзия в мире вернулась

Белое/синее платье наносит ответный удар. Старая иллюзия с платьемСоцсети и паблики в шоке и фрустрации.
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