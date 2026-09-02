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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жирков о Соболеве: «Может даже стать лучшим бомбардиром сезона. «Зенит» – команда атакующая, много забивает»

Юрий Жирков допустил, что Александр Соболев станет лучшим бомбардиром сезона РПЛ . В 6 матчах на счету форварда « Зенита » 5 голов, и он делит лидерство в гонке бомбардиров с одноклубником Максимом Глушенковым.

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