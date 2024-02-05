Явления природы, в которые трудно поверить

Наша планета всегда знает, чем удивить своих обитателей: там фейерверк покажет, там закрутит в водовороте блестящих рыбок, а в другой раз настроит такие бастионы, что кажется, будто здесь когда-то играли великаны.
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