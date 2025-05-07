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Корейский козырь в рукаве русских: Видео секретной разработки КНДР пришло с фронта

Корейский козырь в рукаве русских: Видео секретной разработки КНДР пришло с фронта

У русских в зоне СВО появилась северокорейская техника. На фронте заметили северокорейскую РСЗО M1991.

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