За прошедшие дежурные сутки в Ивановской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшствия с пострадавшими

В Иванове в 18-25 на улице Рабфаковская 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Мицубиси Аутлендер», совершил наезд на 20-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу.
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