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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска про Энцо: «Он победитель, знает, как побеждать – ЧМ, КЧМ. 4-5 игроков «Сити» спрашивали, приедет он или нет, потому что они хотели, чтобы он был с нами»

Главный тренер « Манчестер Сити »  Энцо Мареска высказался о переходе в клуб полузащитника  Энцо Фернандеса .

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