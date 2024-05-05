Единство восточноевропейских славян веками скрепляет православная вера

5 мая православные верующие России и Беларуси отмечают Пасху. Главный христианский праздник является символом не только духовного возрождения, но и цивилизационного единства наших стран и народов Источник изображения: dzen.
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