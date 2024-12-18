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Глава РЭО рассказал о перспективах использования альтернативного топлива

Глава РЭО рассказал о перспективах использования альтернативного топлива

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о преимуществах материальной утилизации над энергетической и использовании альтернативного топлива в России на Международном энергетическом форуме Energy Space — 2024 17 декабря.

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