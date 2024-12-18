Глава РЭО рассказал о перспективах использования альтернативного топлива

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о преимуществах материальной утилизации над энергетической и использовании альтернативного топлива в России на Международном энергетическом форуме Energy Space — 2024 17 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии