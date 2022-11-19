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Разин об 1:2 ОТ с «Торпедо»: «Обидное поражение. У меня дебют как тренера – первая игра против Ларионова»

Главный тренер «Северстали» подвел итоги матча с «Торпедо» (1:2 ОТ). – Игра должна была понравиться болельщикам, несмотря на такое маленькое количество голов.

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