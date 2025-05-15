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Новороссийские десантники громят позиции ВСУ

Новороссийские десантники громят позиции ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта артиллерийской установки 2А36 «Гиацинт-Б» Новороссийского соединения ВДВ при выполнении огневых задач по уничтожению временных пунктов размещения украинских боевиков.

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