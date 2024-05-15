Постыдные факты о Михаиле Горбачеве, что обычно не афишируют

Михаил Горбачев - личность в нашей истории крайне сложная и противоречивая. Недавно отправившийся на цокольный этаж бытия одиозный политик, которого, мягко скажем, не особо любит большая часть старшего поколения нашей страны.
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