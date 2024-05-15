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  • sss
    позор нации... На кой х.. его на новодевичьем прикопали? пусть бы немцы его зарывали у себяПостыдные факты о...

Постыдные факты о Михаиле Горбачеве, что обычно не афишируют

Постыдные факты о Михаиле Горбачеве, что обычно не афишируют

Михаил Горбачев - личность в нашей истории крайне сложная и противоречивая. Недавно отправившийся на цокольный этаж бытия одиозный политик, которого, мягко скажем, не особо любит большая часть старшего поколения нашей страны.

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Комментарии
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sss
позор нации... На кой х.. его на новодевичьем прикопали? пусть бы немцы его зарывали у себя
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8 час.
Сергей Мингазов
Дедушка Горбачева - Гопкало, так он хохол! Вот где собака порылась!
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5 час.
ЕБ
Елена Бреслова
а теперь ещё и охранять приходится, чтоб народ не обгадил...
Ответить
1 час.

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