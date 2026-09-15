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Регионы России

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Строительный форум КС ЭКСПО соберёт более 2000 участников в главном здании Сбера

Строительный форум КС ЭКСПО соберёт более 2000 участников в главном здании Сбера

Москва, 29 сентября 2026 года. Главное здание Сбера на Кутузовском проспекте станет центром притяжения для ключевых игроков строительного рынка России.

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