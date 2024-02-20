Минэкологии пригласило жителей Подмосковья на акцию «Семейная рыбалка»

Жителей Подмосковья пригласили на проект «Семейная рыбалка». Акция пройдет с апреля по октябрь. Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, проект направлен на укрепление взаимоотношений между членами семей и привлечение внимания к экологическим проблемам.