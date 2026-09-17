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Ивановские новости

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В Ивановской области подростки надругались над детьми на площадке, активисты просят Бастрыкина о помощи

В Ивановской области подростки надругались над детьми на площадке, активисты просят Бастрыкина о помощи

Двое подростков 12 и 13 лет на детской площадке в Фурманове угрожали убийством и склоняли к насильственным действиям детей 7 и 8 лет.

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